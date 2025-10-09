Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Firefox vylepší správu profilů, umožní uživatelům oddělit data pro různé činnosti

Firefox vylepší správu profilů, umožní uživatelům oddělit data pro různé činnosti

Petr Krčmář
Dnes
Firefox logo Autor: Mozilla

Firefox už velmi dlouho podporuje použití více profilů pro ukládání uživatelských údajů, jako jsou záložky, hesla a nejrůznější nastavení. Firefox však doposud profily nijak zvlášť nezviditelňoval ani neusnadňoval jejich správu. Mozilla oznámila, že připravuje nový nástroj pro správu profilů, která usnadní jejich vytváření a přepínání mezi nimi. Podle stránky podpory této funkce bude funkce uživatelům postupně zaváděna od 14. října.

Profily pomáhají uživatelům udržovat pořádek, ale také omezují míchání dat a snižují zbytečnou zátěž. Díky tomu, že jsou vaše různé role online přehledně oddělené, vynakládáte méně mentální energie na přeskakování mezi kontexty a vyhnete se nepříjemným překvapením – jako například tomu, že se vaše plány na víkend objeví v pracovní prezentaci.

Systém profilů řeší nejen uživatelské pohodlí, ale také soukromí. Data se mezi profily nijak nemíchají a nedochází tak k žádným překvapením s únikem dat. Úmožňují stanovit hranice, chránit vaše informace a učinit internet o něco klidnějším. Protože když váš prohlížeč respektuje vaše soustředění a vaše soukromí, můžete se věnovat tomu, na čem opravdu záleží, vysvětluje Mozilla v oznámení.

