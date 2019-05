 »   »  Firefox vypíná uživatelům doplňky kvůli chybě s ověřením, na opravě se pracuje

Petr Krčmář

Někteří uživatelé Firefoxu se po spuštění prohlížeče dočkají zablokovaných rozšíření s chybovou hláškou, která říká, že nebylo možné rozšíření ověřit. Zároveň tito uživatelé nemohou nainstalovat rozšíření nová.

Pokud se to stalo i vám, nepanikařte a nepřeinstalovávejte prohlížeč či jeho součásti. Jedná se o chybu, kterou by měla Mozilla brzy napravit a vše se pak vrátí do původního stavu.

Potíž nastala v mezilehlém certifikátu používaném pro podepisování rozšíření, kterému vypršela platnost. Firefox tak doplňky považuje za nedůvěryhodné a zablokuje je. Pokud používáte vývojářskou verzi Firefoxu, můžete kontrolu podpisu dočasně vypnout v předvolbách about:config nastavením volby xpinstall.signatures.require d na false .

Postup řešení problému můžete sledovat na Discourse. Problém nijak nesouvisí s nedávno oznámeným zpřísněním pravidel pro doplňky.

(Zdroj: Mozilla.cz)