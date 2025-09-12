Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Firefox zavádí podporu přehrávání formátů Matroska (MKV)

Firefox zavádí podporu přehrávání formátů Matroska (MKV)

Petr Krčmář
Dnes
18 nových názorů

Sdílet

Firefox logo Autor: Mozilla

V nočních verzích webového prohlížeče Firefox je konečně k dispozici podpora přehrávání obsahu Matroska, který uživatelé znají ze souborů s příponou MKV. Prozatím je podpora přehrávání MKV povolena pouze ve verzích Firefox Nightly nebo po zapnutí v nastavení media.mkv.enabled. Zatím jsou v kontejnerech MKV podporovány pouze formáty AVC/H.264 a AAC, ale podpora dalších formátů bude postupně přidávána.

Požadavek na podporu Matrosky byl v Bugzille už osm let a konkurenční Chrome/Chromium už integruje přehrávání v plné šíři s celou plejádou audio a video formátů. Neváhejte to vyzkoušet a nahlásit případné problémy, pokud se vám nepodaří přehrát AVC nebo AAC v MKV. Podpora dalších kodeků bude přidána postupně, píší vývojáři v Bugzille. Plány na další vývoj jsou k dispozici v samostatném dokumentu.

Formát Matroska (stylizovaně někdy Matroška) je otevřený kontejnerový formát pro multimediální soubory, nejčastěji s příponami .mkv pro video a .mka pro audio. Umožňuje uložit neomezený počet stop v jednom souboru spolu s metadaty a kapitolami. Slouží k flexibilnímu a univerzálnímu balení různých formátů a dat tak, aby bylo snadné distribuovat a přehrávat audiovizuální obsah v různých přehrávačích a systémech.

Vstoupit do diskuse (18 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Začala divadelní improvizací, dnes díky improvizaci mění firmy i lidi

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

Americké akcie ještě nikdy nebyly tak drahé

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Káva jako byznys: někomu záleží na každém zrníčku

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Proč je Intel v úpadku?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI