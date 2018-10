 »   »  Firefox zdvojnásobí počet procesů, zkušebně zapne vykreslování pomocí GPU

Petr Krčmář

Mozilla stále pokračuje ve své snaze lépe využít moderní hardware. Jedním ze směru je například projekt Electrolysis, který do jádra Gecko přinesl možnost použití více vláken a tím i více procesorových jader. Nyní se ve vývojových nočních sestaveních zvyšuje maximální počet procesů ze čtyř na osm. To by mělo sice zrychlit vykreslování stránek, zároveň to ale spotřebuje více paměti. To se snaží Mozilla kompenzovat v rámci nasazení Site Isolation, kde se paměť naopak šetří.

Druhou novinkou je zapnutí funkce WebRender, která umožňuje část práce s vykreslením stránky přenést na grafickou kartu. Funkce bude zatím dostupná v beta verzích, postupně by se ale měla objevit také v běžném vydání.

(Zdroj: Mozilla.cz)