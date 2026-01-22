Firma Blue Origin oznámila satelitní internet TeraWave s rychlostí až 6 Tb/s

Firma Blue Origin včera oznámila satelitní internet TeraWave. Ten je zaměřen spíše na větší společnosti a umožňuje symetrické připojení buď 144 Gb/s v pásmu Q/V s 5 280 satelity na nízké dráze (LEO), nebo opticky s rychlostí 6 Tb/s se 128 satelity na střední dráze (MEO).
Satelity by se měly začít vypouštět koncem roku 2027. Termíny dokončení ani uvedení do provozu TeraWave nebyly zveřejněny. Zajímavé je, že vlastníkem Blue Origin je Jeff Bezos, který vlastní také Amazon a ten již buduje satelitní internet Amazon Leo. Konkurenční Starlink má připojení o rychlosti 400 Mb/s (download) a 60 Mb/s (upload), které by v budoucnu mohlo být navýšeno na 1 Gb/s.
(zdroj: arstechnica)