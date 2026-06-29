Firmy budou za AI tokeny platit do dvou let více, než plat vývojáře, říká Gartner

Známá americká poradenská firma Gartner si myslí, že náklady na AI tokeny budou firmy platit více, než je průměrný plat vývojáře. Je započítán globální průměrný plat, který je kolem 2000 dolarů za měsíc. Problémem je, že AI firmy začaly firemním zákazníkům účtovat tokeny a také jejich cena roste, jak se AI firmy snaží přetavit obrovské investice do infrastruktury v zisk.
Podle autora článku nejsou již teď ojedinělé platby za tokeny v řádu 20 až 32 tisíc dolarů měsíčně na jednoho firemního vývojáře, který intenzivně AI používá. Firmy, používající AI se budou muset v budoucnu zaměřit na optimalizaci používání tokenů.
(zdroj: slashdot)