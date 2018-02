 »   »  Flash má nezáplatovanou díru, která je už aktivně zneužívána

Petr Krčmář

Jihokorejský KR-CERT upozornil na novou nezáplatovanou bezpečnostní díru Flash Playeru, která je už aktivně zneužívána útočníky. Prý byl už v polovině prosince zaznamenán severokorejský útok na uživatele Windows v Jižní Koreji. Adobe problém potvrzuje a vydal varování (CVE-2018–4878) o nebezpečí a možnosti vzdáleně spustit útočný kód na napadeném počítači.

Flash 0day vulnerability that made by North Korea used from mid-November 2017. They attacked South Koreans who mainly do research on North Korea. (no patch yet) pic.twitter.com/bbjg1CKmHh