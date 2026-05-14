Root.cz  »  Bezpečnost

Fragnesia je další chyba v linuxovém jádře umožňující povýšení práv

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Hacker útočí kyberzločin Autor: Depositphotos

Po chybách Copy Fail a Dirty Frag je tu další bezpečnostní problém ze stejné skupiny, který se tentokrát jmenuje Fragnesia (CVE-2026–46300). Jde o samostatnou chybu v jaderném modulu ESP/XFRM, která přímo nesouvisí s předchozími chybami. Problém se ale nachází ve stejné oblasti a jeho řešení je velmi podobné.

Chyba zneužívá logickou chybu v subsystému XFRM ESP-in-TCP a umožňuje libovolný zápis bajtů do stránkové mezipaměti jádra u souborů určených pouze ke čtení, aniž by k tomu bylo nutné zneužít souběhu. Byl zveřejněn také kód předvádějící zneužití této chyby.

K dispozici je dvouřádková oprava, která tento problém řeší v souboru skbuff.c  ve zdrojácích linuxového jádra. Tato oprava zatím nebyla začleněna do hlavního stromu ani zahrnuta do žádné z hlavních verzí jádra, ale lze předpokládat, že k vyřešení tohoto problému dojde v brzké době. Linuxové distribuce budou postupně zavádět opravu do svých repozitářů, distribuce AlmaLinux už nabídla opravená jádra k testování.

(Upozornil Milan Čech.)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

Jak vypadá nejstarší mobilní vysílač v Česku?

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Na kvantové útoky není připravena většina blockchainů

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Nábytek jak z Alenky v říši divů. Vyměnila kancelář za prach a piliny

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Americké firmy ovládají skoro tři čtvrtiny evropského cloudu

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

T-Mobile v Praze ukázal špičkové technologie na síti 5G SA

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO