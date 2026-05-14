Framework Laptop 13 dostává desku DC-ROMA Mainboard III s osmijádrem RISC-V

Společnost DeepComputing uvedla základní desku DC-ROMA RISC-V Mainboard III pro notebook Framework Laptop 13. Umožňuje tím nasazení praktického a vysoce výkonného výpočetního řešení RISC-V do modulárního provedení notebooku.
Nová základní deska, jejíž cena začíná na 699 USD, představuje významný krok k tomu, aby se RISC-V stala platformou pro každodenní výpočetní úlohy připravenou pro vývojáře – kombinuje otevřenou architekturu, moderní výkon a hladkou integraci s ekosystémem Framework, uvádí výrobce.
Základní deska je vybavena čipem SpacemiT K3 RISC-V AI SoC – prvním čipem RISC-V na světě, který podporuje profil RVA23. Tento postup v oblasti standardizace pomáhá vývojářům zajistit konzistentnější softwarové prostředí a urychluje tak postup celého prostředí postaveného nad standardy RISC-V.
Platforma je vybavena osmijádrovým procesorem s frekvencí až 2,5 GHz a nabízí výpočetní výkon v oblasti umělé inteligence až 60 TOPS. Ten bude doplněn 16 nebo 32 GB operační paměti typu LPDDR5. Pro připojení disku slouží slot M.2 2280, pro další periferie je tu M.2 Key-E 2230 nabízející PCIe x1 a USB2.0.