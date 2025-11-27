Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Francie po nás požaduje zadní vrátka, tvrdí tvůrci GrapheneOS

Francie po nás požaduje zadní vrátka, tvrdí tvůrci GrapheneOS

GrapheneOS Autor: Jiří Eischmann

Zástupci Projektu GrapheneOS, alternativního operačního systému vycházejícího z Androidu, v lehce emočně zabarveném vyjádření na svém Discordu vydali veřejné prohlášení, že se dostal do vážného konfliktu s francouzským státem. Francouzské bezpečnostní složky podle týmu GrapheneOS vyvíjejí silný tlak, aby vývojáři do systému implementovali zadní vrátka, která by umožnila státním orgánům přístup k datům uživatelů.

Podle vyjádření týmu GrapheneOS je francouzské úřady záměrně zaměňují s firmami, které prodávají proprietární produkty využívající části jejich kódu. Hrozí jim, že pokud nebudou spolupracovat a nepřidají zadní vrátka, zabaví jim servery a zatknou vývojáře. V reakci na tlak projekt oznámil, že ukončuje působení ve Francii. Podle jejich slov není možné dále provozovat infrastrukturu v zemi, kde stát hrozí zásahy proti vývojářskému týmu.

Ve zprávě se také zmiňuje, že jak veřejná, tak i soukromá média ve Francií publikují mnoho článků útočících na projekt, na základě nepravdivých a nepodložených tvrzení francouzských bezpečnostních složek. Dále je tato situace údajné využívána pro probíhající slovní útoky a obtěžování cílící na vedení projektu a komunitní kanály. Útoky také přiřazují alternativám /e/ a iodéOS, které považují za extrémně nesoukromé, nezabezpečené a podporované výrazně Francií.

