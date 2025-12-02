Root.cz  »  Operační systémy  »  FreeBSD 15.0 přináší reprodukovatelná sestavení, nový způsob instalace, skončila podpora nejen 32bit x86

FreeBSD 15.0 přináší reprodukovatelná sestavení, nový způsob instalace, skončila podpora nejen 32bit x86

David Ježek
Dnes
2 nové názory

Sdílet

FreeBSD 14.3 s Fluxbox a Pentium 4 + Radeon X550 v roce 2025 Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-NC-ND 2.0
FreeBSD 14.3 s Fluxbox a Pentium 4 + Radeon X550 v roce 2025

Na světě je nová velká verze FreeBSD 15.0. Základní systém „base“ lze nyní instalovat a spravovat pomocí správce pkg(8). Všechny instalační i VM obrazy jsou generovány bez potřeby root oprávnění a systém dostává nativní implementaci inotify. OpenZFS povyšuje na verzi 2.4.0-rc4, OpenSSL na novější LTS vydání 3.5.4 (podpora QUIC a nyní již standardizovaných kvantově odolných algoritmů ML-KEM, ML-DSA, a SLH-DSA), OpenSSH pak na verzi 10.0p2 (podpora kvantově odolného mechanismu klíče).

Během instalace se uživateli nabízí dvě cesty, za prvé tradiční distribuční sady (tato metoda je plánována k odstranění s FreeBSD 16) a nově balíčkovací cesta (pkgbase) – takové systémy pak budou plně spravovány s již zmíněnou utilitou pkg(8). Tato metoda je výchozí pro VM a cloudové obrazy a ve FreeBSD 15 jde o technologické preview s předpokladem, že se tento postup instalace stane výchozím.

Systém je k dispozici pro amd64, aarch64, armv7, powerpc64, powerpc64le a riscv64. Končí tedy 32bitové platformy, kromě armv7.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

Jak funguje platforma IBM Power11?

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI