FreeBSD 15.0 přináší reprodukovatelná sestavení, nový způsob instalace, skončila podpora nejen 32bit x86

Na světě je nová velká verze FreeBSD 15.0. Základní systém „base“ lze nyní instalovat a spravovat pomocí správce
pkg(8). Všechny instalační i VM obrazy jsou generovány bez potřeby root oprávnění a systém dostává nativní implementaci inotify. OpenZFS povyšuje na verzi 2.4.0-rc4, OpenSSL na novější LTS vydání 3.5.4 (podpora QUIC a nyní již standardizovaných kvantově odolných algoritmů ML-KEM, ML-DSA, a SLH-DSA), OpenSSH pak na verzi 10.0p2 (podpora kvantově odolného mechanismu klíče).
Během instalace se uživateli nabízí dvě cesty, za prvé tradiční distribuční sady (tato metoda je plánována k odstranění s FreeBSD 16) a nově balíčkovací cesta (pkgbase) – takové systémy pak budou plně spravovány s již zmíněnou utilitou
pkg(8). Tato metoda je výchozí pro VM a cloudové obrazy a ve FreeBSD 15 jde o technologické preview s předpokladem, že se tento postup instalace stane výchozím.
Systém je k dispozici pro amd64, aarch64, armv7, powerpc64, powerpc64le a riscv64. Končí tedy 32bitové platformy, kromě armv7.