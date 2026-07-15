FreeBSD 16 kompletně bez GPL kódu v základním systému

Koncem příštího roku bude vydána další velká, šestnáctá verze FreeBSD. Již nyní do této vývojové větve míří v principu ne až tak kódem velká, ale významově obří aktualizace: FreeBSD se definitivně zbavuje GPL kódu v základním (base) systému. Stane se tak díky odstranění posledních střípků dialogů instalátoru.
Příslušný ticket řešící právě GNU
dialog licencovaný pod GPL, jež byl postupně nahrazen vlastní implementací
bsddialog +
dpv, je nyní uzavřen. FreeBSD 15 už je mezi námi, novinka tedy přijde s FreeBSD 16.0 v prosinci 2027.