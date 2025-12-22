FreeBSD letos vylepšilo podporu notebooků, pokračovat bude i příští rok

Nadace FreeBSD zveřejnila na svém blogu příspěvek o pokroku, kterého dosáhla v roce 2025 v rámci projektu Laptop Support & Usability Project for FreeBSD. Nadace v roce 2025 vyčlenila na tento projekt 750 000 dolarů a dosáhla vylepšení v oblasti grafických ovladačů, podpory Wi-Fi 4 a 5, vylepšení zvuku, režimů spánku a dalších systémů důležitých pro moderní notebooky.
Několik nových funkcí získal v tomto směru i instalační program pro FreeBSD. Ve verzi 15.0 nyní instalační program podporuje stahování a instalaci balíčků firmwaru po dokončení instalace základního systému FreeBSD. Ve verzi 15.1 bude možné během instalačního procesu nainstalovat grafické prostředí KDE.
Projekt bude pokračovat i v roce 2026 s podobným rozpočtem a rozsahem. Mezi klíčové cíle patří dokončení práce na režimech spánku (moderní pohotovostní režim a hibernace), přidání podpory ještě novějších grafických ovladačů z linuxového jádra 6.18, podpora Wi-Fi 6, podpora USB4 a Thunderbolt, vylepšení HDMI, podpora webových kamer UVC a vylepšení podpory Bluetooth.