Root.cz  »  PC a notebooky  »  FreeBSD letos vylepšilo podporu notebooků, pokračovat bude i příští rok

FreeBSD letos vylepšilo podporu notebooků, pokračovat bude i příští rok

Petr Krčmář
Dnes
3 nové názory

Sdílet

FreeBSD notebook Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Nadace FreeBSD zveřejnila na svém blogu příspěvek o pokroku, kterého dosáhla v roce 2025 v rámci projektu Laptop Support & Usability Project for FreeBSD. Nadace v roce 2025 vyčlenila na tento projekt 750 000 dolarů a dosáhla vylepšení v oblasti grafických ovladačů, podpory Wi-Fi 4 a 5, vylepšení zvuku, režimů spánku a dalších systémů důležitých pro moderní notebooky.

Několik nových funkcí získal v tomto směru i instalační program pro FreeBSD. Ve verzi 15.0 nyní instalační program podporuje stahování a instalaci balíčků firmwaru po dokončení instalace základního systému FreeBSD. Ve verzi 15.1 bude možné během instalačního procesu nainstalovat grafické prostředí KDE.

Projekt bude pokračovat i v roce 2026 s podobným rozpočtem a rozsahem. Mezi klíčové cíle patří dokončení práce na režimech spánku (moderní pohotovostní režim a hibernace), přidání podpory ještě novějších grafických ovladačů z linuxového jádra 6.18, podpora Wi-Fi 6, podpora USB4 a Thunderbolt, vylepšení HDMI, podpora webových kamer UVC a vylepšení podpory Bluetooth.

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Retence v praxi: pět chyb, kvůli kterým přicházíte o zákazníky

Takto vypadá největší čip na světě

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

Novinky v daních z příjmů 2026 v oblasti zaměstnávání

Půlka vinných klobás v testu propadla. Šidí Lidl, Globus i Makro

Rehabilitace musí začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku