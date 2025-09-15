Root.cz  »  Unixy  »  FreeBSD má plně reprodukovatelné buildy

FreeBSD má plně reprodukovatelné buildy

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

FreeBSD

Vývojáři uvolnili druhou alfa verzi připravovaného FreeBSD 15. Nové vydání přinese mnoho nových funkcí, včetně možnosti instalace desktopového prostředí KDE už během instalace, lepšího správu Wi-Fi a napájení, nejnovější OpenZFS a další.

Počínaje současným testovacím alfa vydáním jsou nově používané buildy plně reprodukovatelné. Reprodukovatelnost u softwaru znamená, že z daného zdroje (zdrojového kódu, build skriptů a přesně specifikovaných závislostí a prostředí) lze opakovaně vytvořit binární výstupy se shodným obsahem bit‑po‑bitu. To zaručuje, že výsledný balík nebyl změněn skrytými nebo náhodnými faktory, usnadňuje audit a zlepšuje bezpečnost a důvěru.

Buildy jsou procesy a výsledky překladu zdrojového kódu a souvisejících artefaktů do spustitelné nebo distribuovatelné podoby — zahrnují kompilaci, linkování, zpracování zdrojů, vytvoření balíčků nebo obrazů disků. Výstupem buildů jsou binární soubory, knihovny, instalační balíčky nebo třeba instalační obrazy.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz.

