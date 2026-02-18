FreeBSD s přímou instalací KDE míří do testovací fáze

Inovovaný instalátor operačního systému FreeBSD už obsahuje podporu přímé volby instalace desktopového prostředí KDE. Ač zatím pod vlaječkou experimentální funkcionality, lze nyní testovat instalaci FreeBSD, která rovnou KDE zprovozní.
Instalátor se přitom vedle samotného prostředí KDE Plasma postará i o ovladače GPU a konfiguraci. Jde o jednu z čerstvých novinek ve vývoji, vedle na notebooky mířících věcí jako vylepšené podpory S4 hibernace, podpory Wi-Fi hardwaru, s0ix standby, aktualizace ovladačů GPU z Linuxu a podobné věci. Dodejme, že Plasma je zde instalována s podporou SDDM a X.Org, v kombinaci s již zmíněnými ovladači GPU. Uživatelé jsou žádáni o testování.