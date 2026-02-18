Root.cz  »  Desktop  »  FreeBSD s přímou instalací KDE míří do testovací fáze

FreeBSD s přímou instalací KDE míří do testovací fáze

David Ježek
Dnes
FreeBSD notebook Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Inovovaný instalátor operačního systému FreeBSD už obsahuje podporu přímé volby instalace desktopového prostředí KDE. Ač zatím pod vlaječkou experimentální funkcionality, lze nyní testovat instalaci FreeBSD, která rovnou KDE zprovozní.

Instalátor se přitom vedle samotného prostředí KDE Plasma postará i o ovladače GPU a konfiguraci. Jde o jednu z čerstvých novinek ve vývoji, vedle na notebooky mířících věcí jako vylepšené podpory S4 hibernace, podpory Wi-Fi hardwaru, s0ix standby, aktualizace ovladačů GPU z Linuxu a podobné věci. Dodejme, že Plasma je zde instalována s podporou SDDM a X.Org, v kombinaci s již zmíněnými ovladači GPU. Uživatelé jsou žádáni o testování.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

