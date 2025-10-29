Root.cz  »  Operační systémy  »  FreeBSD umí reprodukovatelná sestavení bez rootovských oprávnění, změny míří do FreeBSD 15.0

FreeBSD umí reprodukovatelná sestavení bez rootovských oprávnění, změny míří do FreeBSD 15.0

David Ježek
Dnes
FreeBSD 14.3 s GNOME 47.8 na Intel Core +Nvidia Quadro Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
FreeBSD 14.3 s GNOME 47.8 na Intel Core +Nvidia Quadro

Významný milník se podařilo dosáhnout projektu FreeBSD. Nadace FreeBSD informuje, že systém podporuje reprodukovatelná sestavení, a to současně bez potřeby oprávnění superuživatele. Jde o výsledek práce, která je navázána na příspěvky Sovereign Tech Fund, který loni projektu FreeBSD přidělil dotaci téměř 700 tisíc eur.

Změny vedoucí k reproduktovatelným sestavením jsou v tuto chvíli k dispozici ve vývojové větvi projektu a kde je to možné, jsou postupně integrovány do větve, z níž vzejde příští vydání FreeBSD 15.0. Reprodukovatelně lze sestavovat jako dual-mode ISO soubory pro CD/DVD a USB flashky, tak Memstick obrazy pro USB zařízení, VM obrazy pro virtuální stroje a také cloudové obrazy pro služby jako AWS, Azure a další cloudové služby.

Jak dodává tisková zpráva: odstranění potřeby root oprávnění z build pipeline snižuje možnosti útoku či potenciální eskalaci oprávnění.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

