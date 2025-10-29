FreeBSD umí reprodukovatelná sestavení bez rootovských oprávnění, změny míří do FreeBSD 15.0

Významný milník se podařilo dosáhnout projektu FreeBSD. Nadace FreeBSD informuje, že systém podporuje reprodukovatelná sestavení, a to současně bez potřeby oprávnění superuživatele. Jde o výsledek práce, která je navázána na příspěvky Sovereign Tech Fund, který loni projektu FreeBSD přidělil dotaci téměř 700 tisíc eur.
Změny vedoucí k reproduktovatelným sestavením jsou v tuto chvíli k dispozici ve vývojové větvi projektu a kde je to možné, jsou postupně integrovány do větve, z níž vzejde příští vydání FreeBSD 15.0. Reprodukovatelně lze sestavovat jako dual-mode ISO soubory pro CD/DVD a USB flashky, tak Memstick obrazy pro USB zařízení, VM obrazy pro virtuální stroje a také cloudové obrazy pro služby jako AWS, Azure a další cloudové služby.
Jak dodává tisková zpráva: odstranění potřeby root oprávnění z build pipeline snižuje možnosti útoku či potenciální eskalaci oprávnění.