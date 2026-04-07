FreeBSD vyzývá k testování kompatibility s různými notebooky pomocí automatického nástroje

Petr Krčmář
Dnes
FreeBSD se intenzivně snaží pracovat na vylepšení podpory notebooků nejrůznějších značek. Vývojáři nyní usilují o rozšíření testování na širší skupinu počítačů. Byl oznámen projekt komunitního testování notebooků, který má umožnit snadno testovat kompatibilitu FreeBSD s notebooky a předkládat vývojářům výsledky.

Pokud se chcete zapojit, stačí si nainstalovat balíček hw-probe, který obsahuje automatický testovací nástroj, který prověří hardware vašeho notebooku a zaznamená, které jeho části fungují a co naopak nefunguje. Anonymizované výsledky se pak uloží do nově vytvořeného adresáře  test_results/.

Máte možnost k výsledkům přidat vlastní komentář do nového souboru s názvem comments.md. Výsledky pak odešlete jako pull request a nezapomeňte vyplnit dotazník v šabloně. Výsledky budou zveřejněny v matici kompatibility jednotlivých notebooků.

Vývojáři píší, že jakýkoli novější notebook bude pro testovací projekt velmi užitečný. Čím více platforem se nám podaří pokrýt testovacími daty, tím lepší bude uživatelský zážitek s FreeBSD na noteboocích. Vzhledem k tomu, že Wi-Fi je hlavním zaměřením projektu FreeBSD Laptop Project, byla by pro vývojáře velmi užitečná široká škála výrobců síťových karet.

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Dále u nás najdete

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

Claude ve firmách získává na popularitě

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Daňové přiznání za rok 2025: Vše, co potřebujete vědět

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Další pokuta za švarcsystém, tentokrát pro kadeřnice

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

