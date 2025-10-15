FSF představila projekt Librephone, chce nahradit binární části Androidu svobodným softwarem

Free Software Foundation oznámila projekt Librephone, jehož cílem je vytvořit zcela svobodný operační systém pro mobilní zařízení. Konkrétně je v plánu zbavit Android binárních částí a nahradit je svobodným softwarem, v některých případech pomocí reverzního inženýrství.
Drtivá většina uživatelů softwaru po celém světě používá jako své hlavní zařízení mobilní telefon. Po čtyřiceti letech prosazování svobody v oblasti výpočetní techniky se FSF nyní bude snažit prosadit právo studovat, měnit, sdílet a upravovat programy i v případě mobilních telefonů, píše se v oznámení.
FSF najala zkušeného vývojáře Roba Savoyeho (DejaGNU, Gnash, OpenStreetMap a další), aby projekt vedl technicky. V současné době zkoumá stav firmwaru zařízení a binárních blobů v jiných projektech zaměřených na svobodu mobilních telefonů. Zaměřuje se na operační systém LineageOS, který ale zatím není zcela svobodný.
Projekt nemá v plánu vytvářet vlastní kompletní operační systém ani vlastní hardware, chce přispět k otevřenosti už existujících řešení.
FSF nevidí potřebu se k těmto projektům připojovat, ale chce na nich stavět a zlepšovat jejich současný stav svobody. Android obsahuje mnoho proprietárních knihoven a dalších souborů, tento projekt se tedy zaměřuje na binární bloby, píše FSF k projektu.
Během prvních měsíců se vývojáři zaměří na výzkum a konkrétní definici projektu.
Budeme analyzovat běžné nesvobodné bloby v současných (většinou) svobodných softwarových operačních systémech. Tyto poznatky a další faktory využijeme k identifikaci nejlepšího zařízení pro vývoj a k dokumentaci. Cílem je vůbec pochopit, co by bylo zapotřebí k jejich legálnímu reverznímu inženýrství. Postupně tak vzniká dokumentace k projektu.