FSF představila projekt Librephone, chce nahradit binární části Androidu svobodným softwarem

Petr Krčmář
Dnes
22. 11. 24
Free Software Foundation oznámila projekt Librephone, jehož cílem je vytvořit zcela svobodný operační systém pro mobilní zařízení. Konkrétně je v plánu zbavit Android binárních částí a nahradit je svobodným softwarem, v některých případech pomocí reverzního inženýrství. Drtivá většina uživatelů softwaru po celém světě používá jako své hlavní zařízení mobilní telefon. Po čtyřiceti letech prosazování svobody v oblasti výpočetní techniky se FSF nyní bude snažit prosadit právo studovat, měnit, sdílet a upravovat programy i v případě mobilních telefonů, píše se v oznámení.

FSF najala zkušeného vývojáře Roba Savoyeho (DejaGNU, Gnash, OpenStreetMap a další), aby projekt vedl technicky. V současné době zkoumá stav firmwaru zařízení a binárních blobů v jiných projektech zaměřených na svobodu mobilních telefonů. Zaměřuje se na operační systém LineageOS, který ale zatím není zcela svobodný.

Projekt nemá v plánu vytvářet vlastní kompletní operační systém ani vlastní hardware, chce přispět k otevřenosti už existujících řešení. FSF nevidí potřebu se k těmto projektům připojovat, ale chce na nich stavět a zlepšovat jejich současný stav svobody. Android obsahuje mnoho proprietárních knihoven a dalších souborů, tento projekt se tedy zaměřuje na binární bloby, píše FSF k projektu.

Během prvních měsíců se vývojáři zaměří na výzkum a konkrétní definici projektu. Budeme analyzovat běžné nesvobodné bloby v současných (většinou) svobodných softwarových operačních systémech. Tyto poznatky a další faktory využijeme k identifikaci nejlepšího zařízení pro vývoj a k dokumentaci. Cílem je vůbec pochopit, co by bylo zapotřebí k jejich legálnímu reverznímu inženýrství. Postupně tak vzniká dokumentace k projektu.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

