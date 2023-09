Autor: Depositphotos

Po letech vývoje byl oficiálně vydán Lean 4. Jedná se o čistě funkcionální jazyk vycházející z ML.





Lean 4 má moderní syntaktické konstrukce, efektivní správu paměti (bez tracing GC) a jednoduché FFI pro nativní kód. Kód se překládá do C a následně spolu s runtimem do nativních binárek.