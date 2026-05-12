Fwupd 2.1.3 přidává aktualizace pro SHIFT6MQ a SHIFTphone 8

Po nedávném oznámení sponzoringu od Dellu a Lenova přichází na svět nová verze Fwupd 2.1.3, která kromě jiného přidává podporu aktualizací firmwarů pro modulární smartphony SHIFT6MQ a SHIFTphone 8 od německé společnosti Shiftphone specializující se na snadno opravitelné modulární telefony.
Tvůrci dále implementují podporu autentizace s Redfish bearer token, podporu řady čipů XMC SPI, či schopnost parsingu souborů JCat přímo v rámci knihovny Fwupd, bez nutnosti použití libjcat.
Doplňme, že nejnovější modulární SHIFTphone 8.1 s krytím IP 66 lze v současnosti předobjednat za necelých 700 eur, přičemž jde o telefon s SoC Qualcomm Snapdragon 778G, 12 GB RAM, 512GB UFS úložištěm, dvěma SIM sloty a vlastním ShiftOS, postaveném na Androidu 14.