Fwupd 2.1.7 přináší spoustu oprav

Linux Vendor Firmware Service (LVFS) má novou verzi 2.1.7 aktualizačního nástroje Fwupd. Ta přidává podporu zařízení typu PixArt PJP360, pro touchpad PixArt POCO 103X. Jde o aktualizaci již existujícího pluginu o tuto novější verzi. Postarala se o ni sama společnost PixArt.
Dále pak Fwupd 2.1.7 zavádí podporu mnohých často užívaných AppStream ID pro typická nastavení BIOSů, bezpečnostní atribut MTD lock, „externě spravované“ seznamy podpisů EFI, plugin pro
systemd-pcrlock a atributy šifrování disku TCG.
V neposlední řadě vývojáři nasadili spoustu oprav; některé se týkají například řetězců pro různé verze GPU AMD, podpory suspend-to-RAM s šifrovanou RAM, opravy aktualizací pro Lenovo TBT5 Smart Dock 7500 a mnoho dalších.