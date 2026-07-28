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Fwupd 2.1.7 přináší spoustu oprav

David Ježek
Včera
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KDE Discover s Fwupd Autor: Abhijeet Sharma, podle licence: CC BY-SA 4.0
KDE Discover s Fwupd
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Linux Vendor Firmware Service (LVFS) má novou verzi 2.1.7 aktualizačního nástroje Fwupd. Ta přidává podporu zařízení typu PixArt PJP360, pro touchpad PixArt POCO 103X. Jde o aktualizaci již existujícího pluginu o tuto novější verzi. Postarala se o ni sama společnost PixArt.

Dále pak Fwupd 2.1.7 zavádí podporu mnohých často užívaných AppStream ID pro typická nastavení BIOSů, bezpečnostní atribut MTD lock, „externě spravované“ seznamy podpisů EFI, plugin pro systemd-pcrlock a atributy šifrování disku TCG.

V neposlední řadě vývojáři nasadili spoustu oprav; některé se týkají například řetězců pro různé verze GPU AMD, podpory suspend-to-RAM s šifrovanou RAM, opravy aktualizací pro Lenovo TBT5 Smart Dock 7500 a mnoho dalších.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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