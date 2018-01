Jan Fikar

V neděli H.J. Lu z Intelu přidal do Git/SVN verze GCC 8 záplaty s přepínači -mindirect-branch=, -mfunction-return= a -mindirect-branch-register, které se používají k potlačení Spectre, tedy například ke kompilaci jádra s Retpoline záplatou.

Stabilní GCC 8.1 by mělo vyjít v březnu. H.J. Lu se také snaží backportovat záplaty do GCC 7, to by se mohlo podařit patrně do GCC 7.3. Pravděpodobnost záplatování starších verzí je menší.

(zdroj: phoronix)