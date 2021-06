GCC už nadále nevyžaduje copyrightová práva pro FSF

Až dosud měli přispěvatelé do projektu GCC jistou jednu věc. Vedle samotné GPL licence to byla skutečnost, že veškeré příspěvky, které do projektu zašlou, mají automaticky přidělen copyright pro FSF. Zkrátka nebylo možné do projektu GCC přispět bez toho, aby práva k tomuto příspěvku měla i samotná Free Software Foundation. To je nyní minulostí.

Pokud byl Stallmanův neumětelský komentář o Epsteinovi k něčemu dobrý, tak se mnozí shodují, že právě upuštění od vyžadování copyrightových práv pro FSF je tím bodem. Nic moc jiného ale ani nezbývalo, projektu GCC hrozilo, že pohár trpělivosti dostatečného množství přispěvatelů přeteče a projekt bude buď forknut, nebo jeho aktivní vývoj rovnou přejde jinam, za jiných, otevřenějších podmínek.

Nic se nemění na tom, že projekt GCC nadále používá licenci GPLv3.