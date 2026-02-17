Root.cz  »  Linux  »  Gentoo migruje na Codeberg, chce opustit GitHub kvůli neochotě trénovat Copilota

Gentoo migruje na Codeberg, chce opustit GitHub kvůli neochotě trénovat Copilota

Včera
Projekt Gentoo Linux loni oznámil plány přesunout hosting svého kódu z GitHubu na Codeberg. Důvodem pro odchod z GitHubu bylo trénování nástroje Copilot na repozitářích na GitHubu. Nyní dochází k realizaci migračního plánu, hlavní část projektu Gentoo už je na Codebergu a přijímá pull requesty.

Gentoo dnes oznámilo, že je nyní přítomno na Codebergu a přijímá tam příspěvky. Zatím je na Codebergu hostováno úložiště ebuildů, ale nakonec budou migrována všechna úložiště z GitHubu. Tato zrcadla slouží pro pohodlí přispěvatelů a usnadnění přispívání. Budeme i nadále provozovat své vlastní repozitáře, uvádějí vývojáři. Hlavní repozitář najdete na gitweb.gentoo.org, zmíněné repozitáře na GitHubu a Codebergu slouží jen k jednoduššímu přístupu uživatelů.

Gentoo se chce postupně repozitářů na GitHubu úplně zbavit a přejít na Codeberg, zatím jsou ale repozitáře dostupné na obou místech. Codeberg je web založený na Forgejo, spravovaný specializovanou neziskovou organizací se sídlem v německém Berlíně.

