Gentoo oznámilo port s jádrem GNU Hurd, už ho můžete vyzkoušet

Petr Krčmář
Dnes
Gentoo

Vývojáři projektu Gentoo oznámili nový port systému Gentoo na jádro GNU Hurd. Výsledek si můžete vyzkoušet pomocí předem připraveného diskového obrazu, vše je ovšem zatím v experimentální fázi. Nejjednodušší je vyzkoušet vše pomocí emulátoru QEMU, přestože byl předveden také běh na skutečném hardwaru.

Vývojáři připravili skripty, které umožňují sestavit tento obraz lokálně a pohodlně pracovat na dalším vývoji portu pro Hurd. Mezi naše budoucí cíle patří vydávání médií, jako jsou ‚stages‘, a automatizované sestavování obrazů, píší vývojáři v oznámení, které bylo původně připraveno jako aprílový žert, ale později se změnilo v běžné oznámení skutečného projektu. Další příspěvky jsou vítány, podporovány a určitě budou potřeba. Buďte trpěliví, připravte se na to, že si zašpiníte ruce, počítejte s poruchami a užijte si to!

GNU Hurd je sada systémových služeb (serverů) běžících nad mikrojádrem Mach, která společně tvoří operační systém podle návrhu projektu GNU. Vývoj Hurdu začal koncem 80. let a byl poprvé oznámen Richardem Stallmanem jako součást iniciativy GNU s cílem vytvořit svobodný operační systém. Hurd byl navržen tak, aby poskytoval modulární, rozšiřitelnou a flexibilní architekturu: jednotlivé služby (správa souborových systémů, síťování, správa práv atd.) jsou implementovány jako uživatelské procesy komunikující přes IPC (Inter-Process Communication) s mikrojádrem Mach, místo aby byly integrovány přímo do jediného monolitického jádra.

Hlavní rozdíl mezi Hurdem a linuxovým jádrem spočívá právě v architektonickém přístupu: Linux je monolitické jádro, kde subsystémy běží v paměťovém prostoru jádra s přímým přístupem k hardwaru. Hurd proti tomu využívá mikrojádro (Mach) a přesouvá funkce do uživatelských „serverů“, což zvyšuje modularitu a potenciál pro izolaci chyb a rozšiřitelnost.

Linux se svou výkonností, širokou hardwarovou podporou a jednoduchostí nasazení zastínil původní projekt Hurd a stal se jedním z nejrozšířenějších jader operačních systémů na planetě. Zdá se ale, že čas Hurdu ještě může klidně přijít, pokud mu bude věnována dostatečná pozornost.

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

