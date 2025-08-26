Root.cz  »  Operační systémy  »  GhostBSD 25.02-R14.3p2 staví na FreeBSD 14.3, přináší desktop Gershwin ve stylu macOS

GhostBSD 25.02-R14.3p2 staví na FreeBSD 14.3, přináší desktop Gershwin ve stylu macOS

David Ježek
Dnes
GhostBSD 22.06.15 Autor: GhostBSD
GhostBSD 22.06.15

Operační systém GhostBSD vydal nové instalační obrazy stavějící na aktuálním FreeBSD 14.3. Vedle obvyklých sestavení je k dispozici i komunitní varianta s prostředím zvaným Gershwin.

Gershwin Community Preview má za cíl nabídnout BSD s desktopem ve stylu macOS s Objective C / Cocoa. Základem tohoto projektu (viz jeho Github) je mimo jiné využití GNUstep, včetně jeho experimentální podpory Waylandu, dále pak využití správce oken z Xfce (ač není vyloučeno, že projekt přijde s vlastním řešením).

Jinak nová verze GhostBSD přináší v základu zapnuté automatické mazání /tmp, odstraněné vyladění ZFS s vfs.zfs.arc.max  či automatické přepínání zvuku s podporou více než dvou kanálů. Po hardwarové stránce přibyla podpora automatické detekce Radeonů HD 8790M a Radeon HD 8240 (generace Kabini), lepší detekce GeForce řad RTX 4000 a 5000 a povýšení podporovaných Wi-Fi řešení na ta z FreeBSD 14.3. Vylepšena je i správa bootování s lepší detekcí mazání starých boot prostředí či Software Station podporující zobrazení konfliktů balíčků k odstranění. Vrací se též podpora  fusefs.

David Ježek

