GIMP 2.10.22 podporuje AVIF

Zatímco na bitmapovém editoru GIMP 3 se stále ještě pracuje, ve středu vyšel GIMP 2.10.22. Hlavní novinkou je podpora importu i exportu otevřeného obrazového formátu AVIF (AV1 Image Format). Ten je například možné používat od letošního srpna v prohlížečích.

Konkurenční formát HEIC (HEVC in HEIF, například do něj fotí některé smartphony) má pak vylepšenou podporu. U obou formátů je nově možný export v HDR s hloubkou 10 nebo 12 bit. Vylepšen byl export do formátu TIFF s více vrstvami a podpora metadat orientace v EXIF.

(zdroj: phoronix)