GIMP 2.10.38 patrně poslední před 3.0.0

Autor: GIMP

Včera vyšel oblíbený editor obrázků GIMP 2.10.38, jde patrně o vydání poslední před velmi dlouho očekávanou verzí 3.0.0. Je možné, že ještě bude vydáno poslední opravné vydání 2.10.40 a to buď těsně před 3.0.0, nebo potom.





GIMP 3.0.0 se měl objevit již tento měsíc. Podle všeho to bude o něco později, ale podle vývojářů by to mělo být „brzo“. Nejprve by se měl objevit release-candidate. Co se týče 2.10.38 je zde vylepšená podpora pro tablety na Windows a byly backportovány některé funkce z GTK3 do GTK2.





(zdroj: phoronix)