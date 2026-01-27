Root.cz  »  Grafika  »  GIMP 3.0.8, stabilnější nedestruktivní úpravy i vylepšení pro SVG či Flatpak

GIMP 3.0.8, stabilnější nedestruktivní úpravy i vylepšení pro SVG či Flatpak

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

GIMP 3.0 Autor: David Ježek
GIMP 3.0

Grafický editor GIMP má novou verzi 3.0.8. Ta mimo jiné přebírá některé prvky chystané do vydání verze 3.2, aktuálně nacházející se v RC2 verzi. Výsledkem tak je, že v GIMPu 3.0.8 se například mění načítání obrázků, které nejprve čeká na načtení písem – tímto krokem vývojáři řeší občasné problémy, kdy se GIMP při otevírání XCF souboru snažil přistupovat k teprve částečně načtenému písmu.

Pro macOS je k dispozici speciální verze legacy písma Skia, standardní fonty přes Pango knihovnu se nechovaly správně (pro macOS je dále řešen chybný kerning písem). Opraven je export do WebP, kdy se stávalo, že bezztrátový export byl proveden se ztrátovou kompresí. Nově lze GIMP spouštět s příznakem --no-interface bez nutnosti volat gimp-console-3.0. Uživatelům Flatpak verze se zjednodušuje použití plug-inů.

Aktualizací doznal i kód pro import vektorových obrázků ve formátu SVG. Tvůrci pokračují ve vylepšování podpory nedestruktivních filtrů (lepší stabilita, zejména při kopírování vrstev a obrázků s připojenými filtry). Opraven je problém v exportu s GIMPem 2.10 kompatibilních XCF. Několik změn najdeme i v UI aplikace a dílčí aktualizace doznává i knihovna babl, která v nové verzi 0.1.120 dostává podporu architektury x86_64-v4.

Tvůrci informují, že toto je patrně poslední vydání řady 3.0, další už bude 3.2. V nepříliš vzdálené budoucnosti také mimochodem bude končit podpora 32bit Windows. Kompletní detailní přehled změn je k dispozici na GitLabu projektu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI