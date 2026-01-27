GIMP 3.0.8, stabilnější nedestruktivní úpravy i vylepšení pro SVG či Flatpak

Grafický editor GIMP má novou verzi 3.0.8. Ta mimo jiné přebírá některé prvky chystané do vydání verze 3.2, aktuálně nacházející se v RC2 verzi. Výsledkem tak je, že v GIMPu 3.0.8 se například mění načítání obrázků, které nejprve čeká na načtení písem – tímto krokem vývojáři řeší občasné problémy, kdy se GIMP při otevírání XCF souboru snažil přistupovat k teprve částečně načtenému písmu.
Pro macOS je k dispozici speciální verze legacy písma Skia, standardní fonty přes Pango knihovnu se nechovaly správně (pro macOS je dále řešen chybný kerning písem). Opraven je export do WebP, kdy se stávalo, že bezztrátový export byl proveden se ztrátovou kompresí. Nově lze GIMP spouštět s příznakem
--no-interface bez nutnosti volat
gimp-console-3.0. Uživatelům Flatpak verze se zjednodušuje použití plug-inů.
Aktualizací doznal i kód pro import vektorových obrázků ve formátu SVG. Tvůrci pokračují ve vylepšování podpory nedestruktivních filtrů (lepší stabilita, zejména při kopírování vrstev a obrázků s připojenými filtry). Opraven je problém v exportu s GIMPem 2.10 kompatibilních XCF. Několik změn najdeme i v UI aplikace a dílčí aktualizace doznává i knihovna babl, která v nové verzi 0.1.120 dostává podporu architektury x86_64-v4.
Tvůrci informují, že toto je patrně poslední vydání řady 3.0, další už bude 3.2. V nepříliš vzdálené budoucnosti také mimochodem bude končit podpora 32bit Windows. Kompletní detailní přehled změn je k dispozici na GitLabu projektu.