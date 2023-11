Autor: GIMP Team

Na začátku roku to vypadalo, že by dlouho očekávaný GIMP 3.0 mohl vyjít již letos. V úterý však vývojáři GIMPu napsali, že do konce roku se to nestihne a verzi 3.0 máme očekávat až v květnu příštího roku.





Cílem je konference Libre Graphics Meeting 2024, která proběhne 9.-12. května v Rennes. V současnosti je aktuální stabilní verze 2.10.36 a vývojová verze 2.99.16. Do konce roku by měla být ještě jedna vývojová verze a pak už se těšme na 3.0.





(zdroj: phoronix)