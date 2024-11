GIMP 3.0 došel do fáze RC1, je čas testovat

Autor: David Ježek GIMP + G’MIC

Grafický editor GIMP dosahuje fáze RC1. Dílčí úkony pro tuto verzi jsou téměř hotovy, chybí víceméně jen kosmetické věci jako zveřejnění tarballů či sestavení binárek, aktualizace pro Microsoft Partner Center a formální oznámení na webu / X / Facebooku apod. Tedy nic, co by se týkalo kódu, ten je hotov.





Podrobnosti k nové verzi popisuje měsíc starý text na domovském webu, srdcem trojkové řady je dloooouhodobě očekávaný přechod na GTK3 a s tím související architektonické i jiné změny jako plug-iny, barevné prostory, nedestruktivní úpravy (včetně nedestruktivních filtrů nad skupinami vrstev), integrace s darktable, aktualizace knihoven (babl, GEGL, ctx) a další.

K darktable se dočasně váže omezení, kdy tvůrci darktable změnili API, takže v GIMPu pro novější verze propojení zatím nefunguje. Lze je používat se starší verzí darktable 4.6, případně vyčkat, až se aktualizace propíše do GIMPu – tvůrci obou projektů spolupracovali na API přímo pro GIMP, aby tyto problémy už do budoucna nenastávaly. S Rawtherapee by problémy být neměly, text jen standardně zmiňuje možnost jej používat.