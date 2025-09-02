Root.cz  »  Grafika  »  GIMP 3.1.4 přináší vektorové a link vrstvy

GIMP 3.1.4 přináší vektorové a link vrstvy

David Ježek
Dnes
GIMP 3.0 Autor: David Ježek
GIMP 3.0

Nedestruktivní vrstvy hned dvou typů jsou velkou novinkou další vývojové verze GIMPu, z níž jednoho dne vzejde GIMP 3.2. Nová verze 3.1.4 tak přináší jak podporu práce s vektorovými vrstvami včetně úprav, tak link layers (název zatím nepřeložen) umožňujících propojovat například s vrstvami z jiných XCF souborů. Vývojáři jako obvykle žádají o zevrubné testování.

Několik příspěvků v této verzi je od GSoC studentů, například Ondřej Míchal implementoval GEGL Filter Browser, další studentka Gabriele Barbero vylepšuje editor textu. Jsou zde i novinky v plug-inech (HRZ, JPEG 2000 nově s podporou signed, PAA textury, Seattle Filmworks, vylepšení TIFFů atd.). Gabriele pracovala i na vylepšeních UI/UX, zčásti pro běh na macOS. Opravena je také řada chyb.

Nová verze je vývojová, tudíž není „standardně nabízena“, sáhnout ale lze po AppImage i Flatpaku přímo od tvůrců.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

