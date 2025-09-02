GIMP 3.1.4 přináší vektorové a link vrstvy

Nedestruktivní vrstvy hned dvou typů jsou velkou novinkou další vývojové verze GIMPu, z níž jednoho dne vzejde GIMP 3.2. Nová verze 3.1.4 tak přináší jak podporu práce s vektorovými vrstvami včetně úprav, tak link layers (název zatím nepřeložen) umožňujících propojovat například s vrstvami z jiných XCF souborů. Vývojáři jako obvykle žádají o zevrubné testování.
Několik příspěvků v této verzi je od GSoC studentů, například Ondřej Míchal implementoval GEGL Filter Browser, další studentka Gabriele Barbero vylepšuje editor textu. Jsou zde i novinky v plug-inech (HRZ, JPEG 2000 nově s podporou signed, PAA textury, Seattle Filmworks, vylepšení TIFFů atd.). Gabriele pracovala i na vylepšeních UI/UX, zčásti pro běh na macOS. Opravena je také řada chyb.
Nová verze je vývojová, tudíž není „standardně nabízena“, sáhnout ale lze po AppImage i Flatpaku přímo od tvůrců.