Root.cz  »  Grafika  »  GIMP 3.2 RC1 s vylepšenými vektorovými vrstvami i nedestruktivními úpravami

GIMP 3.2 RC1 s vylepšenými vektorovými vrstvami i nedestruktivními úpravami

David Ježek
Včera
1 nový názor

Sdílet

GIMP 3.0 Autor: David Ježek
GIMP 3.0

Vývoj trojkové řady GIMPu jde zdárně dál. Tvůrci vydali prvního kandidáta na verzi GIMP 3.2, s níž přichází další z plánovaných novinek. Předně zde máme vylepšenou podporu vektorových a linkovým vrstev, která navazuje na práce v rámci řady 3.1 (zjednodušují například operace “Rasterize” a “Revert Rasterize”), u link vrstev je opravena chyba týkající se Windows.

Díky příspěvkům v rámci GSoC je vylepšen i editor textů, například lze konečně editor po plátnu přesouvat na jakékoli místo, další vývojář zase zapracoval na robustnosti kódu, takže nový GIMP podporuje ještě větší velikosti textu, než dosud. Vkládat lze též neformátovaný text, standardní klávesovou zkratkou Shift+Ctrl+V a přibyly klávesové zkratky pro B I U.

Dále rozpracován je systém nedestruktivních filtrů a přibyla různá vylepšení v oblasti UX a UI, pracuje se na systému plug-inů, podpoře SVG (pokračuje plodná spolupráce s Inkscape), vylepšení importu PDF (vektorové vrstvy jsou importovány jako vektory), přibyla podpora importu komprimovaných obrázků z NASA Shuttle Radar Topography Mission, řešeny jsou i některé bezpečností chyby a spousta dalších věcí. Více v oznámení na webu projektu.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

Roboti už jdou, už tady jsou…

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Lide.cz jsou zpět

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu