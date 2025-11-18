GIMP 3.2 RC1 s vylepšenými vektorovými vrstvami i nedestruktivními úpravami

Vývoj trojkové řady GIMPu jde zdárně dál. Tvůrci vydali prvního kandidáta na verzi GIMP 3.2, s níž přichází další z plánovaných novinek. Předně zde máme vylepšenou podporu vektorových a linkovým vrstev, která navazuje na práce v rámci řady 3.1 (zjednodušují například operace “Rasterize” a “Revert Rasterize”), u link vrstev je opravena chyba týkající se Windows.
Díky příspěvkům v rámci GSoC je vylepšen i editor textů, například lze konečně editor po plátnu přesouvat na jakékoli místo, další vývojář zase zapracoval na robustnosti kódu, takže nový GIMP podporuje ještě větší velikosti textu, než dosud. Vkládat lze též neformátovaný text, standardní klávesovou zkratkou Shift+Ctrl+V a přibyly klávesové zkratky pro B I U.
Dále rozpracován je systém nedestruktivních filtrů a přibyla různá vylepšení v oblasti UX a UI, pracuje se na systému plug-inů, podpoře SVG (pokračuje plodná spolupráce s Inkscape), vylepšení importu PDF (vektorové vrstvy jsou importovány jako vektory), přibyla podpora importu komprimovaných obrázků z NASA Shuttle Radar Topography Mission, řešeny jsou i některé bezpečností chyby a spousta dalších věcí. Více v oznámení na webu projektu.