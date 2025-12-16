GIMP 3.2-RC2, možná poslední vývojová verze této řady

Na světě je druhý a možná poslední kandidát na novou verzi 3.2 grafického editoru GIMP. Vývojáři zde nepřinášejí nové vlastnosti, jde o primárně stabilizační vydání řešící mnohé z nahlášených chyb. GIMP 3.0 vyšel v březnu tohoto roku a cíl vydat GIMP 3.2 do roka a do dne je zatím dle vývojářů na dobré cestě.
Z novinek RC2 verze jmenujme například zvýšení limitu pro Clipboard Brush a Clipboard Pattern z 1024 na 8192 pixelů (byl odstraněn limit plynoucí z podpory omezené limity 32bit verze). Řešena je také situace kolem exportu , kdy není vybrána žádná vrstva. Zlepšuje se nakládání se SVG cestami, vylepšeno je UI nástroje Paint Select (a také jeho výkon).
Zrychluje také spouštění GIMPu, speciálně si velkého zrychlení všimnou lidé s mnoha fonty v systému (ti si také na pomalé spouštění stěžovali). Opraveny jsou tři bezpečnostní chyby v plug-inech a obecného vylepšení v řadě oblastí doznává UI i UX programu. Více v přehledu novinek v oznámení verze 3.2.