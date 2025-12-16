Root.cz  »  Grafika  »  GIMP 3.2-RC2, možná poslední vývojová verze této řady

GIMP 3.2-RC2, možná poslední vývojová verze této řady

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

GIMP 3.0 Autor: David Ježek
GIMP 3.0

Na světě je druhý a možná poslední kandidát na novou verzi 3.2 grafického editoru GIMP. Vývojáři zde nepřinášejí nové vlastnosti, jde o primárně stabilizační vydání řešící mnohé z nahlášených chyb. GIMP 3.0 vyšel v březnu tohoto roku a cíl vydat GIMP 3.2 do roka a do dne je zatím dle vývojářů na dobré cestě.

Z novinek RC2 verze jmenujme například zvýšení limitu pro Clipboard Brush a Clipboard Pattern z 1024 na 8192 pixelů (byl odstraněn limit plynoucí z podpory omezené limity 32bit verze). Řešena je také situace kolem exportu , kdy není vybrána žádná vrstva. Zlepšuje se nakládání se SVG cestami, vylepšeno je UI nástroje Paint Select (a také jeho výkon).

Zrychluje také spouštění GIMPu, speciálně si velkého zrychlení všimnou lidé s mnoha fonty v systému (ti si také na pomalé spouštění stěžovali). Opraveny jsou tři bezpečnostní chyby v plug-inech a obecného vylepšení v řadě oblastí doznává UI i UX programu. Více v přehledu novinek v oznámení verze 3.2.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

V Praze jídlo rozváží roboti. „Kurýři nebudou mít co žrát,“ zní na sítích

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Zahraniční stravné 2026: Jak ho vypočítat a kolik reálně dostanete?

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli metodám trénování své AI