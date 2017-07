Roman Bořánek

Vývojáři grafického editoru GIMP se na Google+ pochlubili novou a velmi žádanou funkcí. Není tomu tak dlouho, co se GIMP naučil zobrazovat podrobná metadata o souborech, zejména EXIF. Nově tyto údaje bude možné také editovat, a to pomocí jednoduchého grafického dialogu (viz obrázek). Novinka se objeví ve verzi 2.9.6, resp. 2.10.