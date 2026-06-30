GitHub Copilot sa otvára pre externé modely

Najnovšia aktualizácia GitHub Copilota prináša podporu pre externé modely, takže vývojári už nie sú obmedzení len na úzky výber vstavaných modelov. Po novom dokonca nemusíme byť prihlásený cez GitHub účet.
Niektorí poskytovatelia majú svoje endpointy pripravené automaticky, ďalšie si môžeme pridať cez vlastný Custom Endpoint. Github Copilot je vynikajúci AI agent určený pre vývojárov, ale možno ho využiť aj na iné účely, napríklad na prekladanie, kontrolu pravopisu, sumarizovanie alebo generovanie textov a podobne.