 »   »  GitHub uloží zdrojové kódy v opuštěném dole za polárním kruhem

Jan Fikar

Výkonný ředitel GitHubu Nat Friedman byl v říjnu na norském ostrově Špicberky, aby uložil zdrojové kódy z GitHubu v opuštěném dole za polárním kruhem. Projekt se nazývá GitHub Arctic Code Vault. Na Špickberkách je také známé globální úložiště semen.

Zálohovány budou všechny veřejné aktivní projekty k datu 02. 02. 2020. Uloženy budou také některé neaktivní projekty podle počtu hvězdiček. Binární soubory větší než 100 kB budou vyřazeny. Celý repozitář bude převeden do jednoho taru a ten bude kvůli hustotě a integritě zakódován jako QR a nahrán na asi kilometr dlouhý film. Tento film by měl vydržet 500 let a testy ukazují, že vydrží asi dvakrát tak dlouho.

