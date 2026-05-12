Root.cz  »  Byznys

GitLab oznámil velké propouštění a restrukturalizaci kvůli AI

Petr Krčmář
Dnes
11 nových názorů

Sdílet

Gitlab CI Autor: GitLab Inc.

Bill Staples, výkonný ředitel společnosti GitLab, oznámil velké změny ve struktuře firmy, které jsou důsledkem současné éry zapojení velkých jazykových modelů. Éra agentických technologií přináší společnosti GitLab největší příležitost v celé naší historii a my přijímáme strukturální a strategická rozhodnutí, abychom ji dokázali využít, píše na úvod Staples.

Softwarová společnost, která v lednu zaměstnávala 2 580 lidí, v pondělí oznámila, že provádí restrukturalizaci s cílem přizpůsobit se „éře agentů“, a plánuje do 1. června propustit neurčený počet zaměstnanců. Staples mluví o uzavření třetiny poboček po celém světě, zeštíhlení organizace a zjednodušení struktury, včetně odstranění několika vrstev menežmentu.

Do interních procesů GitLabu budou ve velké míře integrováni AI agenti, aby automatizovali kontroly, schvalování a předávání úkolů a tím nám pomohli zrychlit práci. Tomuto procesu také firma přizpůsobí budoucí pracovní pozice. Konkrétní detaily budou zveřejněny ve finanční zprávě na začátku června. Většina ušetřených prostředků by prý měla být reinvestována do urychlení pokroku v rámci konkrétních růstových a technologických iniciativ.

Bill Staples dále píše, že předpokládá rostoucí poptávku po softwaru, který ale budou v budoucnu programovat stroje.  Stále tu prý ale zůstane část práce pro vývojáře, kteří se budou zabývat návrhem systémů, distribuovanými systémy, analýzou příčin selhání, bezpečným začleňováním nových funkcí do kritických systémů a rozhodováním v nejistých situacích.

(Upozornil Ondřej Caletka.)

Vstoupit do diskuse (11 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Od „cihly“ k AI: Star Trek stál za vynálezem mobilního telefonu

Hackeři napadli oblíbený nástroj pro práci se strojovým učením

Globální exploze paměťových čipů: uď nejsou, nebo jsou drahé

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Náročný start JMHZ mají účetní za sebou. Začíná pravidelný režim

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO