David Ježek

Think Silicon oznámili otevření kódu svého projektu GLOVE pod licencí LGPLv3. Ten slouží k běhu OpenGL ES aplikací skrze API Vulkan na systémech Android, Linux či Windows, obecně tedy jde o vrstvu umožňující běh starších aplikací na novějším API bez nutnosti přepisování kódu (podobně jako to dělá DXVK pro Direct3D 11 / Vulkan). V budoucnu by projekt měl dostat též lepší podporu desktopového OpenGL.