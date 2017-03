Petr Krčmář

Google zvýšil limit velikosti přijímaného mailu na 50 MB. Pozor na to, že limit se zvětšil jen pro příchozí poštu, odesílat je možné stále nanejvýš 25MB mail. Pokud se uživatel pokusí nahrát větší soubor(y), Google ho odkáže na službu Drive, do které může uživatel soubor nahrát a pak sdílet se svým protějškem, aniž by soubor posílal mailem jako obří přílohu.

Jak posíláte velké soubory vy?