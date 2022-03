GNOME 42 přináší náhradu Geditu i systémový tmavý režim

Na světě je „stopařovské“ vydání GNOME s řadou zajímavých novinek. Předně zde najdeme systémový tmavý režim (včetně podpory u všech obsažených wallpaperů), vylepšené zachytávání screenshotů záznam desktopu v podobě videa, nový textový editor, obecně rychlejší běh.

Mnohé aplikace dostaly aktualizace (a lze je instalovat jako Flatpak), základní jako Kalendář, Software, Znaky, Počasí či Kalkulačka a další byly přepsány do GTK 4 + libadwaita . Ze světa zkušebních verzí se do ostrého vydání dostává také nový editor textu Text Editor, nahrazuje Gedit), který je spolu s novou Console mezi výchozími aplikacemi.

Aplikace Videa nyní používá přes OpenGL akcelerované widgety s hardwarovým dekódováním (video by mělo být viditelně plynulejší), vylepšeno je indexování souborů (rychleji nabíhá, má menší spotřebu paměti) či nakládání se vstupy (svižnější odezva, a to včetně odezvy při vytíženém systému – nejvíce se projeví při hraní her či grafických pracích). Webový prohlížeč Web dostal hardwarovou akceleraci renderingu stránek (k vidění hlavně plynulejší scrollování). Obecně je upraveno chování ve fullscreen režimu, kdy například přehrávání videa nyní spotřebovává méně energie a hry běží s vyšší snímkovou frekvencí.

Pro vzdálený přístup je podporován protokol RDP, novinek se pak dočkali i vývojáři. Všechny podrobnosti jsou k dispozici na domovské stránce projektu.