GNOME 44: změny na poslední chvíli v Mutteru a Shellu

Pro příští vydání kompozitoru i desktopu tvořícího budoucí GNOME 44 došlo v kandidátech na ostré verze k několika podstatným změnám na poslední chvíli. Již dříve jsme psali o zahození podpory starých verzí OpenGL a starého GTK3 kódu či experimentální možnost zapnout HDR. K tomu se přidává několik dalších věcí.





GNOME 44.rc, které se objeví v tomto týdnu, dále přinese rychlou zero-copy cestu pro rendering na XWaylandu pro věci jako hraní her ve fullscreen režimu, implementaci Wayland protokolu pro neceločíselné škálování (plus vylepšení pro výběr výchozího faktoru škálování), vylepšení asynchronních aktualizací KMS (kernel mode-setting) , odstranění podpory pro stínování oken a různé drobné opravy (týkající se mimo jiné XWaylandu). Do GNOME 44 to stále nestihla vyvíjená podpora tripple-bufferingu.