GNOME 50 je tu, bez X11, ale s lepším HDR, VRR či podporou GPU

David Ježek
Dnes
GNOME 50 Autor: GNOME

Vývojáři desktopového prostředí GNOME vydali vpravdě přelomovou verzi 50. Vypadá prakticky stejně jako 49, ale na X.Org či jakémkoli jiném X11 serveru ji již nespustíme. GNOME vstoupilo do éry Waylandu již dávno, ale právě dnes se přestalo ohlížet zpět.

Nadále samozřejmě fungují X11 aplikace, díky překladové vrstvě XWayland. Jinak přechod na Wayland a další měsíce vývoje přináší vylepšenou / stabilní podporu proměnné obnovovací frekvence (VRR) neceločíselné (chcete-li: frakční) škálování, vylepšenou podporu HDR či inteligentnější detekci GPU, která si lépe poradí třeba se spouštěním her na velkém GPU u notebooků jinak běžících s iGPU.

Vylepšení doznávají prakticky všechny aplikace, jejich kompletní přehled je i v oznámení nové verze prostředí a bude předmětem našeho přehledového článku. Zmínit se sluší vylepšenou rodičovskou kontrolu, vzdálenou plochu s GPU akcelerací, vylepšení přístupnosti u čtečky Orca atd.

GNOME 50 je tou verzí, na které budou stavět jarní vydání distribucí jako Fedora 44 či Ubuntu 26.04 LTS.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

