GNOME a Firefox by odstranily kopírování prostředním tlačítkem myši

Jan Fikar
Včera
Autor: Logitech

Vývojář GNOME v sobotu navrhl ve výchozím stavu zakázat kopírování prostředním tlačítkem myši, nazývají to X11ismem. Prý často dojde ke stlačení prostředního tlačítka omylem. Pokud by si uživatel přál používat prostřední tlačítko pro kopírování, tak nastaví  gsettings set org.gnome.desktop.interface gtk-enable-primary-paste true.

V sobotu také vývojář Firefoxu navrhl ve výchozím stavu v Unixu zakázat kopírování prostředním tlačítkem myši. Za oběma návrhy stojí řecký vývojář GNOME Jordan Petridis (alatiera), který například inicioval vyřazením X11 z GNOME a jeho nahrazením Waylandem.

(zdroj: phoronix)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

