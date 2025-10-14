Root.cz  »  Desktop  »  GNOME Flatpak Runtime končí s rozšířením pro kompatibilitu s 32bitovými systémy

GNOME Flatpak Runtime končí s rozšířením pro kompatibilitu s 32bitovými systémy

Petr Krčmář
Dnes
Flatpak Autor: Flatpak

Projekt GNOME odstranil 32bitové rozšíření kompatibility ze svého Flatpak Runtime, čímž ukončil oficiální podporu 32bitových systémů v rámci běhového prostředí GNOME. V důsledku toho je GNOME Runtime k dispozici pouze pro architektury x86_64 a AArch64.

Podle vývojářů bylo toto rozhodnutí učiněno po letech udržování stále více nadbytečných verzí, které ve skutečnosti používalo jen málo lidí. Vývojáři navíc tvrdí, že udržování 32bitových verzí způsobovalo pravidelné problémy, zejména proto, že mnoho upstreamových projektů je již netestuje.

Pro koncové uživatele, kteří používají aktuální aplikace z Flathubu, se nic nezmění. Velmi staré programy vytvořené pouze pro 32bitové systémy již nebudou fungovat v prostředí GNOME Flatpak. Celkem byly na Flathubu nalezeny čtyři aplikace, které původní 32bitový runtime vyžadovaly, ale ty jsou nyní přepsány pro moderní architekturu.

Některé projekty stále provozují vlastní CI pro 32bitové architektury, jedná se nyní o rozhodnutí jednotlivých projektů, nikoli o politiku GNOME. Správci mohou stále přijímat opravy pro řešení 32bitových problémů, ale již se od nich neočekává, že je budou podporovat. Pokud na 32bitové sestavení GNOME spoléhá nějaký tvůrce distribuce, bude další vývoj a podpora na něm. Bude muset tato sestavení sám ladit a udržovat nebo se zapojit do upstreamu, aby pomohli zabránit dalšímu rozštěpení vývoje.

Flatpak runtime je soubor sdílených komponent (knihovny, běhové prostředí a základní systémové prostředky), který aplikacím distribuovaným ve formátu Flatpak poskytuje izolované a konzistentní běhové prostředí. Separují se tak společné závislosti od samotné aplikace.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

