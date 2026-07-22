GNOME mění přístup nejen k AI hlášením chyb

Projekt desktopového prostředí GNOME zavádí některé změny ve fungování. První se týká zkrácení lhůty pro zveřejnění nahlášených zranitelností, která dosud měla velmi velkorysou lhůtu 90 dní. Nově bude vše zveřejněno po 30 dnech. GNOME chyby tohoto typu opravuje obvykle do jednoho až tří týdnů a 90denní lhůta tak vše zbytečně natahovala (informaci přináší Michael Catanzaro z Red Hatu, který má na starosti bezpečnostní záležitosti v GNOME).
Druhou novinkou je významná změna přístupu k hlášením chyb obsahujícím AI příspěvky. Pro GNOME a nově i Flathub bude nyní platit, že pokud daný dílčí projekt odmítá AI příspěvky, tato hlášení o chybách nebudou vývojářům projektu zaslána, budou pouze informování, že „se něco děje“ a v centrálním systému tato hlášení budou automaticky uzavírána. Bude zajímavé sledovat, jestli / jak toto změní přístup k AI příspěvkům ze strany dílčích projektů, zdali to nic nezmění, nebo naopak povede k tomu, že někteří vývojáři své striktní odmítání zruší.
Michael Catanzaro ve svém blogpostu dále dodává, že po letech hlídání bezpečnostních hlášení GNOME už je unaven a této role se v listopadu tohoto roku vzdá. V tuto chvíli nikdo jiný kromě něj tuto z převážné části mechanickou práci nevykonává, takže pokud by se našel zájemce o její převzetí, bylo by to skvělé. Nemůže to z principu věci ale být nováček, spíše někdo z GNOME komunity s určitými zkušenostmi.