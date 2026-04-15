GNOME Mutter 50.1 spraví problémy s trháním obrazu či výtuhy PC při běhu s GeForce

David Ježek
Dnes
GNOME 50

Nejbližší aktualizace kompozitoru Mutter z projektu GNOME opraví chyby objevené ve vydání 50. Tvůrci GNOME zde řeší problémy s trháním obrazu s grafickými kartami Nvidia GeForce s poslední řadou ovladačů Nvidia 595. Řešením je revertování užití časovače META_DEADLINE_TIMER_STATE_INHIBITED, které se objevilo v GNOME 50.

Dalším řešeným problémem je zamrzávání systému s Mutterem 50 a GeForce, na které se zaměřil Michel Dänzer z Red Hatu. Z dalších novinek ve verzi 50.1 najdeme opravu škálovacích atributů knihovny Pango, opravu přesouvání minimalizovaných / maximalizovaných oken na jiné obrazovky či použití méně bufferů pro screencasting (což vede k nižší zátěži systému). Podrobněji v přehledu změn na GitHubu projektu.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

iPhone zablokoval uživatele, protože měl v hesle háček

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Konec copilotů se blíží, podnikový software čekají dramatické změny

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Meta představuje nový AI model Muse Spark

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Evropa bez amerických plateb: Digitální euro hledá cestu

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

Zyxel zahajuje éru výkonných multigigabitových PoE přepínačů

