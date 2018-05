David Ježek

„Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil.“ Nautilus nakonec o možnost přímého spouštění programů nepřijde, jelikož zvažovaný krok narazil na velkou vlnu nevole. Autoři již do projektu zaslali příslušný patch, který tuto schopnost správci souborů v GNOME opět navrací.