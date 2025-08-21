Root.cz  »  Desktop  »  GNOME plánuje v nadcházející verzi vyskakovací okno s žádostí o finanční podporu

GNOME plánuje v nadcházející verzi vyskakovací okno s žádostí o finanční podporu

Petr Krčmář
Dnes
GNOME 48 Autor: Jiří Eischmann

Vydání desktopového prostředí GNOME 49 se kvapem blíží, přinese těsnější integraci systemd a vylepšené ovládání podsvícení HDR. Přibude ale ještě jedna novinka, která nesouvisí s technickým vylepšením prostředí: poprvé se objeví nové, zdvořilé vyskakovací okno, které uživatele vyzve, aby zvážili finanční podporu projektu.

Několikrát do roka by se uživatelům mělo zobrazit malé oznámení s přímým odkazem na oficiální stránku pro získávání peněz na adrese donate.gnome.org. Nadace GNOME Foundation chce tímto způsobem vyzkoušet nový způsob, jak zajistit pravidelnější finanční podporu.

Ačkoli tento přístup nemusí být každému uživateli příjemný, často je to jediný zdvořilý způsob, jak uživatelům připomenout, že za produktem, který mohou používat zcela zdarma, se skrývá obrovské množství vysoce kvalifikované práce. Uživatelé KDE podobné oznámení znají, protože se jim objevuje s každou velkou aktualizací prostředí.

Vyskakovací okno s podporou GNOMEAutor: GNOME
Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

