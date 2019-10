 »   »  GNOME se brání patentovému trollovi, který zaútočil proti aplikaci Shotwell

Petr Krčmář

Nadace GNOME na svém webu oznámila, že se přibližně před měsícem stala terčem útoku patentového trolla. Ten si za konkrétní cíl vybral aplikaci Shotwell, která v GNOME slouží jako správce fotografií. Je to poprvé, co byl tímto způsobem napaden projekt svobodného software. Obáváme se ale, že to nebude naposledy, píše se ve zprávě od Nadace.

Oním trollem je společnost Rothschild Patent Imaging, LLC, která nabídla organizaci mimosoudní vyrovnání za pěticifernou částku. Po její zaplacení by došlo ke stažení žaloby a Nadace GNOME by dostala licenci na další užívání patentu. Bylo by to velmi snadné řešení, stálo by nás to méně práce, peněz i stresu. Ale zároveň by to nebylo správné, říkají zástupci Nadace. Nechtějí tlaku ustoupit, protože by to umožnilo patentu dále existovat a trollovi dále trollit a vydělávat. Konkrétní informace o patentu nebyly zveřejněny, podle našich informací se týká možnosti sdílení obrázků na sociálních sítích a dalších službách.

Proto se Nadace GNOME rozhodla naopak vyjít do protiútoku a nejen zastavit hrozbu proti Shotwellu, ale také nadobro soudně patent zneplatnit. Pevně se postavíme proti tomuto nesmyslnému útoku. Nejenom kvůli GNOME a Shotwellu, ale pro všechny svobodné a open-source projekty.